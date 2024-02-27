Анчелотти принял важное решение по Лунину, но не будет озвучивать его

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних семи матчах «сливочных».

По информации издания AS, наставник «Реала» Карло Анчелотти уже определил для себя, что Лунин будет номером одним до возвращения Тибо Куртуа, однако он не будет это озвучивать публично. Наставник «галактикос» считает, что лучше держать в напряжении двух вратарей, претендующих на игру в старте, чем обнародовать свой окончательный выбор.

Отмечается, что удачная игра Лунина в последних матчах приблизила его к новому контракту с «Реалом», чего хочет и сам украинец.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может присоединиться к Роналду. Украинцу предлагают невероятную зарплату.