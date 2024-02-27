В Реала будет два Мбаппе? Килиан попросил клуб подписать его родственника

Нападающий Килиан Мбаппе продолжит играть за французский «ПСЖ» до завершения сезона-2023/2024, после чего, как ожидается, перейдет в мадридский «Реал».

По информации El Chiringuito, Мбаппе и его окружение попросило руководство «королевского клуба» подписать младшего брата Килиана 17-летнего Этана, также защищающего цвета «ПСЖ».

В этом сезоне Этан Мбаппе играет за «ПСЖ» U-19, на счету француза пять голов и четыре передачи. Этан также успел дебютировать за взрослую команду парижан, но результативными действиями еще не отмечался.