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  4. В Реала будет два Мбаппе? Килиан попросил клуб подписать его родственника
Испания
27 февраля 2024, 13:47 |
276
2

В Реала будет два Мбаппе? Килиан попросил клуб подписать его родственника

Этан Мбаппе может перейти в «Реал»

27 февраля 2024, 13:47 |
276
2
В Реала будет два Мбаппе? Килиан попросил клуб подписать его родственника
Getty Images/Global Images Ukraine. Братья Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе продолжит играть за французский «ПСЖ» до завершения сезона-2023/2024, после чего, как ожидается, перейдет в мадридский «Реал».

По информации El Chiringuito, Мбаппе и его окружение попросило руководство «королевского клуба» подписать младшего брата Килиана 17-летнего Этана, также защищающего цвета «ПСЖ».

В этом сезоне Этан Мбаппе играет за «ПСЖ» U-19, на счету француза пять голов и четыре передачи. Этан также успел дебютировать за взрослую команду парижан, но результативными действиями еще не отмечался.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы
Источник El Chiringuito TV
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Комментарии 2
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didora
Крім Еліана треба ще взяти свата, двоюрідного брата і ху.....зна кого ще. Хай ще сам Кіліан прийде грати у Реал, а тоді вже буде тягти всю свиту з Франції.
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+1
Умник
Не не не. В Реале главный Флорентино Перес.
Тут не будет Мбаппе делать ветер.
Потому что Мбаппе пока в Реале никто.
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0
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