Еще один Мбаппе. Брат Килиана дебютировал за ПСЖ

20 декабря состоялся матч 17 тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ принимал «Мец». Хозяева спокойно победили со счётом 3:1, а форвард Килиан Мбаппе оформил дубль.

Но не он был один на поле с фамилией Мбаппе на спине. На 90+2 минуте на поле вышел младший брат Килиана – Этан Мбаппе, заменивший Угарте.

Этану Мбаппе 16 лет, в этом матче состоялся его дебют и за ПСЖ, и вообще во взрослом футболе на профессиональном уровне.

Младший брат Килиана может выступать на нескольких позициях в центре поля, но преимущественно играет на позиции центрального хавбека. Он перешел в ПСЖ в июне 2021, подписав в пятнадцатилетнем возрасте полноценный контракт.