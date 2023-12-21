Франция21 декабря 2023, 02:42 | Обновлено 21 декабря 2023, 03:00
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ПСЖ – Мец – 3:1. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17 тура Лиги 1
21 декабря 2023, 02:42 | Обновлено 21 декабря 2023, 03:00
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В матче 1 тура чемпионата Франции ПСЖ дома спокойно обыграл «Мец». За хозяев сперва забил Витор Феррейра, больше известный как Витинья, а затем дубль оформил Килиан Мбаппе. Гол за «Мец» на счету Юдоля.
Лига 1. 17 тур
ПСЖ – Мец – 3:1
Голы: Витинья, 49, Мбаппе, 60, 83 – Юдоль, 72.
ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Шкриняр (Эрнандес, 65), Данило Перейра, Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 90), Угарте (Мбаппе, 90), Витинья, Барколя (Солер, 90), Мбаппе, Коло-Муани (Асенсио, 68).
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Маттьё Юдоль (Мец).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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