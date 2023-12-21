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Чемпионат Франции
ПСЖ
20.12.2023 22:00 – FT 3 : 1
Мец
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Франция
21 декабря 2023, 02:42 | Обновлено 21 декабря 2023, 03:00
28
0

ПСЖ – Мец – 3:1. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17 тура Лиги 1

21 декабря 2023, 02:42 | Обновлено 21 декабря 2023, 03:00
28
0
ПСЖ – Мец – 3:1. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1 тура чемпионата Франции ПСЖ дома спокойно обыграл «Мец». За хозяев сперва забил Витор Феррейра, больше известный как Витинья, а затем дубль оформил Килиан Мбаппе. Гол за «Мец» на счету Юдоля.

Лига 1. 17 тур

ПСЖ – Мец – 3:1

Голы: Витинья, 49, Мбаппе, 60, 83 – Юдоль, 72.

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Шкриняр (Эрнандес, 65), Данило Перейра, Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 90), Угарте (Мбаппе, 90), Витинья, Барколя (Солер, 90), Мбаппе, Коло-Муани (Асенсио, 68).

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Маттьё Юдоль (Мец).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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Витинья (ПСЖ) ПСЖ Мец чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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