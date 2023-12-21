ПСЖ – Мец – 3:1. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча

В матче 1 тура чемпионата Франции ПСЖ дома спокойно обыграл «Мец». За хозяев сперва забил Витор Феррейра, больше известный как Витинья, а затем дубль оформил Килиан Мбаппе. Гол за «Мец» на счету Юдоля.

Лига 1. 17 тур

ПСЖ – Мец – 3:1

Голы: Витинья, 49, Мбаппе, 60, 83 – Юдоль, 72.

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Шкриняр (Эрнандес, 65), Данило Перейра, Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 90), Угарте (Мбаппе, 90), Витинья, Барколя (Солер, 90), Мбаппе, Коло-Муани (Асенсио, 68).