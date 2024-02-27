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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 12:47 | Обновлено 27 февраля 2024, 12:51
1330
0

Стало известно, почему не играет вратарь Руха Панькив

Опытный голкипер еще не завершал карьеру

27 февраля 2024, 12:47 | Обновлено 27 февраля 2024, 12:51
1330
0
Стало известно, почему не играет вратарь Руха Панькив
ФК Рух. Юрий Панькив

Самый возрастной участник чемпионата УПЛ, 39-летний вратарь «Руха» Юрий Панькив пока не может помочь львовской команде из-за рецидива травмы пальца.

Как стало известно Sport.ua, у ветерана действующий контракт с «Рухом» до 30 июня 2024 года и если в ближайшее время не удастся преодолеть проблемы с возвращением в строй, придется принимать решение о завершении футбольной карьеры.

К слову, в «Рухе» не против, чтобы Юрий Панькив остался в структуре клуба, речь идет о работе селекционером или тренером вратарей.

В активе Юрия Панькива есть выступления за «Львов», «Десну», тернопольскую «Ниву», донецкий «Металлург», каменскую «Сталь», «Александрию» и «Рух». Также вратарь неоднократно вызывался в ряды национальной сборной Украины.

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Юрий Панькив Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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