Панькив близок к завершению карьеры

39-летний голкипер не поехал с «Рухом» на сборы в Словению и сейчас находится во Львове.

Клуб делает ставку на молодых вратарей: вместе с Дмитрием Ледвием, Юрием-Владимиром Геретой с первой командой работает 18-летний Святослав Ванивский.

Контракт Юрия Панькива с «Рухом» рассчитан до конца сезона. По нашей информации, если он решит завершить профессиональные выступления, то получит работу в структуре львовского клуба.

В нынешнем сезоне опытный вратарь не провел ни одного матча в УПЛ. Панькив выступает за «Рух» с 2021 года. Он известен своими выступлениями за «Александрию», «Арсенал», «Металлург» Донецк. Вызывался в сборную Украины, но ни одного матча за национальную команду не провел.