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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 23:11 | Обновлено 28 января 2024, 23:21
360
0

Панькив близок к завершению карьеры

Вратарь «Руха» Юрий Панькив близок к завершению профессиональных выступлений

28 января 2024, 23:11 | Обновлено 28 января 2024, 23:21
360
0
Панькив близок к завершению карьеры
ФК Рух. Юрий Панькив

39-летний голкипер не поехал с «Рухом» на сборы в Словению и сейчас находится во Львове.

Клуб делает ставку на молодых вратарей: вместе с Дмитрием Ледвием, Юрием-Владимиром Геретой с первой командой работает 18-летний Святослав Ванивский.

Контракт Юрия Панькива с «Рухом» рассчитан до конца сезона. По нашей информации, если он решит завершить профессиональные выступления, то получит работу в структуре львовского клуба.

В нынешнем сезоне опытный вратарь не провел ни одного матча в УПЛ. Панькив выступает за «Рух» с 2021 года. Он известен своими выступлениями за «Александрию», «Арсенал», «Металлург» Донецк. Вызывался в сборную Украины, но ни одного матча за национальную команду не провел.

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Юрий Панькив инсайд Рух Львов
Источник Sport.ua
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