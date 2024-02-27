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Лига наций
27 февраля 2024, 12:20 |
103
0

ФОТО. Женская сборная Украины совершила прогулку перед матчем Лиги наций

Сегодня украинки сыграют против Болгарии

27 февраля 2024, 12:20 |
103
0
ФОТО. Женская сборная Украины совершила прогулку перед матчем Лиги наций
УАФ.

Во вторник, 27 февраля, женская сборная Украины по футболу проведет ответный матч плей-офф Лиги наций за право в следующем сезоне турнира выступать в дивизионе В с командой Болгарии.

Напомним, в первом поединке «желто-синие» разгромили своих соперниц – 4:0, тем самым фактически сняв все вопросы о победителе двухматчевого противостояния.

Стартовый свисток поединка запланирован в 15:00 по киевскому времени.

Накануне игры украинки совершили прогулку по Антальи (Турция), где и состоится номинально домашний матч против Болгарии.

ФОТО. Женская сборная Украины совершила прогулку перед матчем Лиги наций

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Источник Украинская ассоциация футбола
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