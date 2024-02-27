27 февраля в 15:00 женская сборная Украины проведет ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА против команды Болгарии.

В первой игре плей-офф за право выступать в дивизионе В подопечные Владимира Пятенко обыграли болгарок в городке Кырджали – 4:0. Теперь украинская команда вернулась в Анталию для подготовки ко второму поединку.

В преддверии матча, который состоится в городе Анталья (Турция), украинская команда провела отрытую тренировку.

ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне игры с Болгарией