ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне игры с Болгарией
Матч Лиги наций начнется в 15:00
27 февраля в 15:00 женская сборная Украины проведет ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА против команды Болгарии.
В первой игре плей-офф за право выступать в дивизионе В подопечные Владимира Пятенко обыграли болгарок в городке Кырджали – 4:0. Теперь украинская команда вернулась в Анталию для подготовки ко второму поединку.
В преддверии матча, который состоится в городе Анталья (Турция), украинская команда провела отрытую тренировку.
ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне игры с Болгарией
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