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  4. ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне игры с Болгарией
Лига наций
27 февраля 2024, 12:09 |
62
0

ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне игры с Болгарией

Матч Лиги наций начнется в 15:00

27 февраля 2024, 12:09 |
62
0
ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне игры с Болгарией
УАФ.

27 февраля в 15:00 женская сборная Украины проведет ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА против команды Болгарии.

В первой игре плей-офф за право выступать в дивизионе В подопечные Владимира Пятенко обыграли болгарок в городке Кырджали – 4:0. Теперь украинская команда вернулась в Анталию для подготовки ко второму поединку.

В преддверии матча, который состоится в городе Анталья (Турция), украинская команда провела отрытую тренировку.

ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне игры с Болгарией

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Источник Sport.ua
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