ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
Футболка Серхио Рамоса досталась другому игроку «галактикос»
25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.
После матча Лунин поговорил с легендой «Реала» Серхио Рамосом, который сейчас защищает цвета «Севильи» и попросил обменяться футболками.
Испанский защитник отказал Андрею и другим игрокам «галактикос», поскольку с самого начала хотел обменяться футболками с Лукой Модричем.
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
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Рамос - це фактично незнайома людина для Луніна. Так само як і Лунін для нього.
В чому прикол? Який функціонал практичний в цих футболках?
Хіба що комусь на подарунок - для якоїсь дитячої футбольної академії чи ДЮСШ.
Можливо, подарувати якійсь ДЮСШ власну футболку або футболку Рамоса - це круто та мотивуюче. Юні футболісти будуть мати якийсь стимул та інтерес до футболу.
А вдома в себе тримати 20-30 футболок чужих та незнайомих людей - це, імхо, дивно.