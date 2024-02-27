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  4. ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
Испания
27 февраля 2024, 13:17 | Обновлено 27 февраля 2024, 13:31
4204
4

ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ

Футболка Серхио Рамоса досталась другому игроку «галактикос»

27 февраля 2024, 13:17 | Обновлено 27 февраля 2024, 13:31
4204
4
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

После матча Лунин поговорил с легендой «Реала» Серхио Рамосом, который сейчас защищает цвета «Севильи» и попросил обменяться футболками.

Испанский защитник отказал Андрею и другим игрокам «галактикос», поскольку с самого начала хотел обменяться футболками с Лукой Модричем.

ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ

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Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья
Источник Twitter
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Комментарии 4
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didora
Рамос ще сам такий збирає футболки відомих футболістів. Цікаво Рамос грав в одній команді з Модричем. Тоді не міг обиінятися? Чи він думає, що футболка Севільї ціниться дужче ніж футболка Реала.
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+1
Nick.Grabowski
Навіщо йому та футболка? В чому її цінність? 
Рамос - це фактично незнайома людина для Луніна. Так само як і Лунін для нього. 
В чому прикол? Який функціонал практичний в цих футболках? 
Хіба що комусь на подарунок - для якоїсь дитячої футбольної академії чи ДЮСШ.
Можливо, подарувати якійсь ДЮСШ власну футболку або футболку Рамоса - це круто та мотивуюче. Юні футболісти будуть мати якийсь стимул та інтерес до футболу.
А вдома в себе тримати 20-30 футболок чужих та незнайомих людей - це, імхо, дивно. 
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-2
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