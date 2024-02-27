25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

После матча Лунин поговорил с легендой «Реала» Серхио Рамосом, который сейчас защищает цвета «Севильи» и попросил обменяться футболками.

Испанский защитник отказал Андрею и другим игрокам «галактикос», поскольку с самого начала хотел обменяться футболками с Лукой Модричем.

ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ