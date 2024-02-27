Топ-клубы АПЛ обратили свой взор на тренера из Италии
«Ман Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» находятся на пороге тренерских рокировок
Ведущие клубы Английской Премьер-лиги заинтересовались нынешним главным тренером миланского «Интера» Симоне Индзаги.
Сообзается, что «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» следят за работой 47-летнего итальянского специалиста. «Интер», как известно, под его руководством сейчас единолично лидирует в Серии А и имеет все шансы для того, что завоевать 20-е Скудетто в истории клуба.
У Симоне Индзаги контракт с «Интером» до июня 2025 года. Его заработная плата в стане «нерадзурри» составляет 5,5 млн евро в год без учета бонусов. Есть информация, что английские клубы готовы поднять Индзаги зарплату до 8-9 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Интер» отметился при Симоне Индзаги историческим достижением.
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