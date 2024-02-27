Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-клубы АПЛ обратили свой взор на тренера из Италии
Англия
27 февраля 2024, 11:11 | Обновлено 27 февраля 2024, 11:27
290
0

Топ-клубы АПЛ обратили свой взор на тренера из Италии

«Ман Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» находятся на пороге тренерских рокировок

27 февраля 2024, 11:11 | Обновлено 27 февраля 2024, 11:27
290
0
Топ-клубы АПЛ обратили свой взор на тренера из Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Ведущие клубы Английской Премьер-лиги заинтересовались нынешним главным тренером миланского «Интера» Симоне Индзаги.

Сообзается, что «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» следят за работой 47-летнего итальянского специалиста. «Интер», как известно, под его руководством сейчас единолично лидирует в Серии А и имеет все шансы для того, что завоевать 20-е Скудетто в истории клуба.

У Симоне Индзаги контракт с «Интером» до июня 2025 года. Его заработная плата в стане «нерадзурри» составляет 5,5 млн евро в год без учета бонусов. Есть информация, что английские клубы готовы поднять Индзаги зарплату до 8-9 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» отметился при Симоне Индзаги историческим достижением.

По теме:
Тренер Манчестер Юнайтед возглавил клуб MLS
Зинченко высказался о возвращении на поле после травмы. Когда ждать?
Невилл назвал проблему нынешнего Манчестер Юнайтед
Симоне Индзаги Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси
Источник Tuttosport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
Футбол | 26 февраля 2024, 23:28 5
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону

Для Виктора этот гол стал шестым в этом сезоне Ла Лиги

Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Футбол | 26 февраля 2024, 13:42 7
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке

Виталий Виценец и Геннадий Зубов как раз и пригласили Мирослава Зновенко в клуб

Женская сборная Украины сыграет ответный матч плей-офф Лиги наций
Футбол | 27.02.2024, 10:31
Женская сборная Украины сыграет ответный матч плей-офф Лиги наций
Женская сборная Украины сыграет ответный матч плей-офф Лиги наций
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
Бокс | 26.02.2024, 13:13
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
Барселона не готова платить отступные за переход Де Дзерби
Футбол | 27.02.2024, 11:18
Барселона не готова платить отступные за переход Де Дзерби
Барселона не готова платить отступные за переход Де Дзерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 6
Футбол
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
27.02.2024, 00:33 3
Футбол
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
25.02.2024, 15:49 10
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
26.02.2024, 11:04 2
Футбол
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем