Лучший бомбардир Ворсклы может летом перебраться в другой клуб УПЛ
Руслан Степанюк может перейти в «Верес»
32-летний украинский нападающий «Ворсклы» Руслан Степанюк может летом покинуть полтавский клуб.
Сообщается, что к Степанюку проявляет интерес ровенский «Верес», который уже провел предварительные переговоры с игроком. Руслан мог покинуть полтавский клуб уже зимой, но его не отпустили. Трансфер состоится при условии, если «Верес» сохранит прописку в УПЛ.
Степанюк является лучшим бомбардиром и ассистентом «Ворсклы» в этом сезоне. На его счету восемь голов и шесть передач в 21 матче.
Ранее сообщалось, что к Степанюку проявляет интерес «Днепр-1».
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