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  4. Лучший бомбардир Ворсклы может летом перебраться в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 10:52 |
824
0

Лучший бомбардир Ворсклы может летом перебраться в другой клуб УПЛ

Руслан Степанюк может перейти в «Верес»

27 февраля 2024, 10:52 |
824
0
Лучший бомбардир Ворсклы может летом перебраться в другой клуб УПЛ
ФК Волинь. Руслан Степанюк

32-летний украинский нападающий «Ворсклы» Руслан Степанюк может летом покинуть полтавский клуб.

Сообщается, что к Степанюку проявляет интерес ровенский «Верес», который уже провел предварительные переговоры с игроком. Руслан мог покинуть полтавский клуб уже зимой, но его не отпустили. Трансфер состоится при условии, если «Верес» сохранит прописку в УПЛ.

Степанюк является лучшим бомбардиром и ассистентом «Ворсклы» в этом сезоне. На его счету восемь голов и шесть передач в 21 матче.

Ранее сообщалось, что к Степанюку проявляет интерес «Днепр-1».

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Ворскла Полтава Верес Ровно Руслан Степанюк трансферы УПЛ трансферы
Источник ТаТоТаке
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