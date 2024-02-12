Источник: Днепр-1 хотел подписать ключевого игрока Ворсклы

«Днепр-1» в это зимнее трансферное окно пытался подписать украинского нападающего полтавской «Ворсклы» Руслана Степанюка, сообщает журналист Виктор Вацко.

По информации источника, 32-летним футболистом интересовалось сразу несколько клубов, но команде Сергея Долганского удалось сохранить своего лидера.

Интересно, что Руслан Степанюк уже работал с главным тренером днепрян Юрием Максимовым, когда тот возглавлял «Ворсклу».

В этом сезоне Руслан Степанюк провел 21 матч за полтавскую команду, отметившись 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро, а его контракт с «Ворсклой» действует до лета 2024 года.