Мичел сообщил, будет ли тренировать Довбика и Цыганкова в следующем сезоне
Наставник хочет остаться в команде
Главный тренер «Жироны» Мичел ответил на вопрос журналистов, будет ли он тренировать клуб в следующем сезоне и рассказал о ситуации вокруг лидера команды Савио.
«Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне. Что касается Савио, то он футболист, арендованный у «Труа», но еще один год пребывания в нашей команде будет для него очень полезен.
То, что он получил желтую карточку за празднование гола со снятой футболкой – нам это не нравится, я понимаю, что это эмоции, но ему не стоит это делать» – сказал Мичел.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» отказалась от идеи пригласить Мичела на должность главного тренера.
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