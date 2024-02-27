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  4. Мичел сообщил, будет ли тренировать Довбика и Цыганкова в следующем сезоне
Испания
27 февраля 2024, 11:06 |
2157
0

Мичел сообщил, будет ли тренировать Довбика и Цыганкова в следующем сезоне

Наставник хочет остаться в команде

27 февраля 2024, 11:06 |
2157
0
Мичел сообщил, будет ли тренировать Довбика и Цыганкова в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел ответил на вопрос журналистов, будет ли он тренировать клуб в следующем сезоне и рассказал о ситуации вокруг лидера команды Савио.

«Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне. Что касается Савио, то он футболист, арендованный у «Труа», но еще один год пребывания в нашей команде будет для него очень полезен.

То, что он получил желтую карточку за празднование гола со снятой футболкой – нам это не нравится, я понимаю, что это эмоции, но ему не стоит это делать» – сказал Мичел.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» отказалась от идеи пригласить Мичела на должность главного тренера.

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Источник Marca
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