Женская сборная Украины сыграет ответный матч плей-офф Лиги наций

Во вторник, 27 февраля, женская сборная Украины по футболу проведет ответный матч плей-офф Лиги наций за право в следующем сезоне турнира выступать в дивизионе В с командой Болгарии.

Напомним, в первом поединке «желто-синие» разгромили своих соперниц – 4:0, тем самым фактически сняв все вопросы о победителе двухматчевого противостояния.

Номинально домашняя игра с болгарками пройдет в турецкой Анталье на стадионе «Мардан», начало – в 15:00 по киевскому времени. Болельщики смогут попасть на игру бесплатно.