В Испании оценили Довбика и Цыганкова в игре с Райо. Кого раскритиковали?

В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

В стартовом составе каталонского клуба сегодня вышли украинские звезды – нападающий Артем Довбик и Виктор Цыганков. Довбик провел на поле 73 минуты, а Цыганков – 89 минут.

В начале второго тайма счет в матче открыл Цыганков, забивший во второй игре подряд.

Испанское издание Sport.es оценило игру украинцев в этом матче.

«Это была не лучшая игра Цыганкова в футболке «Жироны», но он забил гол, позволивший команде выйти вперед. Он двигался по всей передней линии, но редко получал передачи.

От Довбика была непонятна игра, учитывая его сильный сезон. Он упустил ряд голевых моментов из-за ошибок в контроле мяча и завершении атаки. Плохой день для нападающего Мичела», – говорится в издании.