Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беды были от Моуриньо. Рома взяла 15 очков из 18-ти без португальца
Италия
27 февраля 2024, 10:04 | Обновлено 27 февраля 2024, 10:15
369
0

Беды были от Моуриньо. Рома взяла 15 очков из 18-ти без португальца

Римские «волки» вспомнили регулярный вкус побед

27 февраля 2024, 10:04 | Обновлено 27 февраля 2024, 10:15
369
0
Беды были от Моуриньо. Рома взяла 15 очков из 18-ти без португальца
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» дома обыграла «Торино» со счетом 3:2. Пауло Дибала стал автором хет-трик.

Римляне после увольнения с поста главного тренера команды Жозе Моуриньо победили в пятой игре Серии А из шести . Ранее «Рома» под руководством Даниэле де Росси обыграла «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0) и «Фрозиноне» (3:0). Единственное поражение на этом отрезке римляне потерпели от «Интера» (2:4).

Сейчас «Рома» занимает в таблице Серии А 6-ю позицию, имея 44 очка.

По теме:
Зидан может возобновить тренерскую карьеру в топовом европейском чемпионате
Камбэк фиалок. Фиорентина одержала волевую победу в матче с Лацио
Впечатляющая цифра. Аллегри установил тренерский рекорд Серии А
Серия A Рома Рим чемпионат Италии по футболу Жозе Моуриньо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Футбол | 26 февраля 2024, 23:59 28
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо

Команда Мичела уверенно провела второй тайм

Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Другие виды | 27 февраля 2024, 06:18 0
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки

Главные новости за 26 февраля на Sport.ua

Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Футбол | 26.02.2024, 11:35
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
Футбол | 26.02.2024, 15:36
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
Бокс | 26.02.2024, 13:13
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
25.02.2024, 08:46 7
MMA
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
26.02.2024, 13:42 7
Футбол
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
26.02.2024, 11:04 2
Футбол
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
26.02.2024, 00:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем