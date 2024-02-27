Италия27 февраля 2024, 10:04 | Обновлено 27 февраля 2024, 10:15
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Беды были от Моуриньо. Рома взяла 15 очков из 18-ти без португальца
Римские «волки» вспомнили регулярный вкус побед
27 февраля 2024, 10:04 | Обновлено 27 февраля 2024, 10:15
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В понедельник, 26 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» дома обыграла «Торино» со счетом 3:2. Пауло Дибала стал автором хет-трик.
Римляне после увольнения с поста главного тренера команды Жозе Моуриньо победили в пятой игре Серии А из шести . Ранее «Рома» под руководством Даниэле де Росси обыграла «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0) и «Фрозиноне» (3:0). Единственное поражение на этом отрезке римляне потерпели от «Интера» (2:4).
Сейчас «Рома» занимает в таблице Серии А 6-ю позицию, имея 44 очка.
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