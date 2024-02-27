Лучший в чемпионате. Лунин лидирует в Ла Лиге по ключевому показателю

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних семи матчах «сливочных».

Лунин сейчас является лучшим вратарем испанского чемпионата по проценту сейвов – 83.8, опережая по этому показателю Руя Силву из «Бетиса» (81.3) и Альваро Валлеса из «Лас-Пальмаса» (79.8). У конкурента Андрея Кепы – 73.5.

Украинец также имеет самый высокий процент сухих матчей в чемпионате (50%), ведь в 14 проведенных матчах в Ла Лаге украинский вратарь сохранил ворота на замке 7 раз.

Ранее экс-игрок «Реала» высоко оценил перформанс Лунина в последнем матче Ла Лиги против «Севильи».