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Испания
27 февраля 2024, 10:04 |
1126
2

Лучший в чемпионате. Лунин лидирует в Ла Лиге по ключевому показателю

В Украинского вратаря самый высокий процент сейвов

27 февраля 2024, 10:04 |
1126
2
Лучший в чемпионате. Лунин лидирует в Ла Лиге по ключевому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних семи матчах «сливочных».

Лунин сейчас является лучшим вратарем испанского чемпионата по проценту сейвов – 83.8, опережая по этому показателю Руя Силву из «Бетиса» (81.3) и Альваро Валлеса из «Лас-Пальмаса» (79.8). У конкурента Андрея Кепы – 73.5.

Украинец также имеет самый высокий процент сухих матчей в чемпионате (50%), ведь в 14 проведенных матчах в Ла Лаге украинский вратарь сохранил ворота на замке 7 раз.

Ранее экс-игрок «Реала» высоко оценил перформанс Лунина в последнем матче Ла Лиги против «Севильи».

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Ла Лига статистика Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Fbref
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Burevestnik
з початку доби лише друга замітка про Луніна. шось мало.
треба ще 5-7 за день
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