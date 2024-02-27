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Англия
27 февраля 2024, 09:08 | Обновлено 27 февраля 2024, 09:18
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Невилл назвал проблему нынешнего Манчестер Юнайтед

Экс-игрок манкунианцев – о работе владельцев клуба

27 февраля 2024, 09:08 | Обновлено 27 февраля 2024, 09:18
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Невилл назвал проблему нынешнего Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл с критикой в адрес своей бывшей команды высказался о будущем ее наставника Эрика тен Хага.

«Я подозреваю, что сэр Джим Рэтклифф и Дэйв Брэйлсфорд уже знают, будет ли Эрик тен Хаг тренером в следующем сезоне. Я не могу поверить, что они будут ждать до мая, чтобы принять это решение, а затем окажутся в тупике.

Никто из тех, кто смотрит «Манчестер Юнайтед», независимо от того, фанат вы или нет, не знает, что они пытаются делать каждую неделю, и это проблема», – заявил Невилл.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ после 26 игр занимает шестое место, имея в активе 44 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» (60 очков).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил безумную сумму за звезду мадридского «Реала».

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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