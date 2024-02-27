Невилл назвал проблему нынешнего Манчестер Юнайтед
Экс-игрок манкунианцев – о работе владельцев клуба
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл с критикой в адрес своей бывшей команды высказался о будущем ее наставника Эрика тен Хага.
«Я подозреваю, что сэр Джим Рэтклифф и Дэйв Брэйлсфорд уже знают, будет ли Эрик тен Хаг тренером в следующем сезоне. Я не могу поверить, что они будут ждать до мая, чтобы принять это решение, а затем окажутся в тупике.
Никто из тех, кто смотрит «Манчестер Юнайтед», независимо от того, фанат вы или нет, не знает, что они пытаются делать каждую неделю, и это проблема», – заявил Невилл.
«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ после 26 игр занимает шестое место, имея в активе 44 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» (60 очков).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил безумную сумму за звезду мадридского «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Динамо» рассказал о разговоре с полузащитником «Металлиста 1925»
Мадридская команда возглавляет реестр неблагосклонности