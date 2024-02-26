Манчестер Юнайтед предложил безумную сумму за звезду Реала Мадрид
«Красные дьяволы» дают 200 миллионов евро за Винисиуса Жуниора
Английский «Манчестер Юнайтед» хочет подписать 23-летнего бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
Об этом сообщает испанское издание Planeta Realmadrid со ссылкой на более компетентный ресурс Relevo. По информации источника, «красные дьяволы» предлагают за игрока 200 миллионов евро.
В «Ман Юнайтед» считают, что трансфер Вини может состояться летом, поскольку королевский клуб близок к подписанию Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ».
Однако в «Реале» не собираются отпускать Винисиуса, по крайней мере в ближайшее время, поскольку он является одним из лидеров команды. К тому же, совсем недавно бразилец подписал новый контракт со «сливочными» до 2027 года.
В текущем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 24 матча, 12 голов и 6 ассистов во всех турнирах.
Manchester United est prêt à offrir 200M€ pour Vinicius Junior.🇧🇷— Real French Madrid (@RMFrench_) February 25, 2024
(Par @relevo ) pic.twitter.com/NOANzUahL9
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