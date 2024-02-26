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Англия
26 февраля 2024, 08:36 |
1186
2

Манчестер Юнайтед предложил безумную сумму за звезду Реала Мадрид

«Красные дьяволы» дают 200 миллионов евро за Винисиуса Жуниора

26 февраля 2024, 08:36 |
1186
2
Манчестер Юнайтед предложил безумную сумму за звезду Реала Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет подписать 23-летнего бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Об этом сообщает испанское издание Planeta Realmadrid со ссылкой на более компетентный ресурс Relevo. По информации источника, «красные дьяволы» предлагают за игрока 200 миллионов евро.

В «Ман Юнайтед» считают, что трансфер Вини может состояться летом, поскольку королевский клуб близок к подписанию Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ».

Однако в «Реале» не собираются отпускать Винисиуса, по крайней мере в ближайшее время, поскольку он является одним из лидеров команды. К тому же, совсем недавно бразилец подписал новый контракт со «сливочными» до 2027 года.

В текущем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 24 матча, 12 голов и 6 ассистов во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Источник PlanetarealMadrid
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0963691185
продайте його за таку суму...
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Макс Максов
А як же фінансовий fair play?
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