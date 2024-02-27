Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Овермарс не будет оспаривать дисквалификацию из-за дикпиков женщинам
Другие новости
27 февраля 2024, 09:15 |
115
0

Овермарс не будет оспаривать дисквалификацию из-за дикпиков женщинам

Легендарный футболист не сможет заниматься футбольной деятельностью до ноября

27 февраля 2024, 09:15 |
115
0
Овермарс не будет оспаривать дисквалификацию из-за дикпиков женщинам
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Овермарс

Бывший футболист сборной Нидерландов Марк Овермарс не будет обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В феврале прошлого года Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений сотрудницам клуба из Амстердама. Сообщалось, что 50-летний функционер слал через мессенджер откровенные сообщения, в том числе фотографии своих генеталий.

В ноябре институт спортивной юрисдикции отстранил Овермарса от футбольной деятельности на один год и еще один с испытательным сроком. При этом дисквалификация распространяется только на работе в Нидерландах, что позволило известному в прошлом игроку продолжит работу на посту технического директора бельгийского «Антверпена».

В январе ФИФА распространила дисквалификацию Овермарса на весь профессиональный футбол, а затем отклонила его апелляцию. Единственным возможным способом обжаловать отстранение оставалось обращение в CAS.

«Проконсультировавшись с семьей, Марк принял решение не продолжать дело. Это означает, что он не будет работать в «Антверпене» до середины ноября. Мы не намерены давать никаких дополнительных объяснений по этому поводу, все просто останется как есть. В настоящее время Марк планирует взять отпуск», — цитирует пресс-секретаря Овермарса Фрэнка Нирворта De Telegraaf.

По теме:
Чемпионат Нидерландов. Аякс на выезде уступил АЗ, Фейеноорд добыл три очка
Кто выиграет трофей? Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE
Марк Овермарс Спортивный арбитражный суд дисквалификация Аякс
Источник De Telegraaf
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Футбол | 26 февраля 2024, 23:59 28
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо

Команда Мичела уверенно провела второй тайм

Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Футбол | 27 февраля 2024, 06:43 7
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера

Украинский страж ворот провел девятый сухой матч в сезоне

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
Футбол | 26.02.2024, 15:36
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
Футбол | 27.02.2024, 00:33
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Футбол | 26.02.2024, 11:35
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
26.02.2024, 00:50
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
25.02.2024, 19:12 2
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем