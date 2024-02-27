Овермарс не будет оспаривать дисквалификацию из-за дикпиков женщинам

Бывший футболист сборной Нидерландов Марк Овермарс не будет обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В феврале прошлого года Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений сотрудницам клуба из Амстердама. Сообщалось, что 50-летний функционер слал через мессенджер откровенные сообщения, в том числе фотографии своих генеталий.

В ноябре институт спортивной юрисдикции отстранил Овермарса от футбольной деятельности на один год и еще один с испытательным сроком. При этом дисквалификация распространяется только на работе в Нидерландах, что позволило известному в прошлом игроку продолжит работу на посту технического директора бельгийского «Антверпена».

В январе ФИФА распространила дисквалификацию Овермарса на весь профессиональный футбол, а затем отклонила его апелляцию. Единственным возможным способом обжаловать отстранение оставалось обращение в CAS.

«Проконсультировавшись с семьей, Марк принял решение не продолжать дело. Это означает, что он не будет работать в «Антверпене» до середины ноября. Мы не намерены давать никаких дополнительных объяснений по этому поводу, все просто останется как есть. В настоящее время Марк планирует взять отпуск», — цитирует пресс-секретаря Овермарса Фрэнка Нирворта De Telegraaf.