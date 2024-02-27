Ширер дал оценку чемпионской борьбе в АПЛ. Есть шансы у Зинченко и Ко?

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался мнение о чемпионской гонке в Английской Премьер-лиге нынешнего сезона.

«Когда смотришь на команду, которая не может добиться хороших результатов пару недель подряд, начинаешь думать, что их шанс упущен. Думаю, для «Сити» хорошо, что они уже это проходили. Они знают, что нет смысла паниковать. Даже когда они не очень хорошо играют, они верят в себя и в то, что делают. Они знают, что, если продолжат это работать, в конечном счете это принесет результат. Так что паники у них нет.

В то же время мы знаем, что у «Ливерпуля» в конце сезона уходит тренер, поэтому они находятся под чуть большим давлением. Мы знаем и то, что случилось с «Арсеналом» в прошлом сезоне, так что на них тоже оказывается определенное давление.

В свою очередь, «Сити» хорош, силен и знает, как справиться с такой ситуацией, потому что уже её проходил», – уверен Ширера.

В настоящий момент в таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», у которого 60 очков. Второе место занимает «Манчестер Сити» (59 очков). Замыкает тройку лондонский «Арсенал» (58 очков).

Ранее Ален Ширер призвал Гарри Кейна держаться подальше от чемпионата Англии.