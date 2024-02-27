Вероятный преемник Почеттино рассказал о своих планах

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим рассказал о своих приоритетах в карьере на ближайшее время.

«Не хочу, чтобы эта тема была предметом вечных споров. Я уже сказал то, что должен был сказать. Каждый раз, когда я говорю об этом, мы начинаем все обсуждать по-новой. Я же просто хочу обыграть «Риу Аве». Посмотрим, что будет дальше», – заявило Аморим.

Ранее сообщалось, что Аморим находится в шорт-листе лондонского «Челси» среди возможных преемников Маурисио Почеттино. Также 39-летнего португальского специалиста связывали с «Ливерпулем».