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  4. Вероятный преемник Почеттино рассказал о своих планах
Англия
27 февраля 2024, 08:15 |
1248
0

Вероятный преемник Почеттино рассказал о своих планах

Рубен Аморим – о будущем

27 февраля 2024, 08:15 |
1248
0
Вероятный преемник Почеттино рассказал о своих планах
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим рассказал о своих приоритетах в карьере на ближайшее время.

«Не хочу, чтобы эта тема была предметом вечных споров. Я уже сказал то, что должен был сказать. Каждый раз, когда я говорю об этом, мы начинаем все обсуждать по-новой. Я же просто хочу обыграть «Риу Аве». Посмотрим, что будет дальше», – заявило Аморим.

Ранее сообщалось, что Аморим находится в шорт-листе лондонского «Челси» среди возможных преемников Маурисио Почеттино. Также 39-летнего португальского специалиста связывали с «Ливерпулем».

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Рубен Аморим Челси Спортинг Лиссабон чемпионат Англии по футболу чемпионат Португалии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Liverpool Echo
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