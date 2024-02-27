Агуэро высказался о слухах относительно своего возвращения в футбол
Аргентинец прокомментировал последние новости
Бывший нападающий клубов «Манчестер Сити» и «Барселона», а также сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг домыслы о том, что он может возобновить свою профессиональную карьеру.
«Это абсолютная ложь. Я не собираюсь тренироваться с «Индепендьенте». Иногда новости додумывают. Да, мне пришло сообщение от моего кардиолога… Мой кардиолог сказал, что у меня все в порядке, что важно, чтобы у меня было хорошее здоровье. Однако, чтобы вернуться к тренировкам на высшем уровне, мне нужно пройти много обследований», – заявил Агуэро.
Как известно, ныне 35-летний Агуэро завершил карьеру в 2021 году. Причиной этому стали выявленные у него проблемы с сердцем.
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