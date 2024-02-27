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Аргентина
27 февраля 2024, 07:47 | Обновлено 27 февраля 2024, 09:04
466
0

Агуэро высказался о слухах относительно своего возвращения в футбол

Аргентинец прокомментировал последние новости

27 февраля 2024, 07:47 | Обновлено 27 февраля 2024, 09:04
466
0
Агуэро высказался о слухах относительно своего возвращения в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Бывший нападающий клубов «Манчестер Сити» и «Барселона», а также сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг домыслы о том, что он может возобновить свою профессиональную карьеру.

«Это абсолютная ложь. Я не собираюсь тренироваться с «Индепендьенте». Иногда новости додумывают. Да, мне пришло сообщение от моего кардиолога… Мой кардиолог сказал, что у меня все в порядке, что важно, чтобы у меня было хорошее здоровье. Однако, чтобы вернуться к тренировкам на высшем уровне, мне нужно пройти много обследований», – заявил Агуэро.

Как известно, ныне 35-летний Агуэро завершил карьеру в 2021 году. Причиной этому стали выявленные у него проблемы с сердцем.

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Серхио Агуэро
Источник Tyc Sports
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