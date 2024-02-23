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23 февраля 2024, 13:28 |
205
0

Еще увидим в топ-клубе? Агуэро разрешили вернуться в футбол

Кардиолог аргентинца считает, что футболист сможет выдержать 10-20 минут на поле

23 февраля 2024, 13:28 |
205
0
Еще увидим в топ-клубе? Агуэро разрешили вернуться в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Бывший форвард «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро получил от своего кардиолога разрешение вернуться в футбол.

35-летний аргентинец позвонил специалисту во время прямого эфира в интернете и спросил, сможет ли он выдержать на поле 10–20 минут. Кардиолог ответил, что у Агуэро не должно возникнуть проблем со здоровьем, если он восстановит физическую форму.

Напомним, Агуэро завершил игровую карьеру в декабре 2021 года, будучи игроком «Барселоны». Незадолго до этого у него случился приступ тахикардии во время матча Ла Лиги с «Алавесом».

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Серхио Агуэро завершение карьеры Барселона Манчестер Сити Атлетико Мадрид
Источник talkSPORT
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