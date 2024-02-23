Еще увидим в топ-клубе? Агуэро разрешили вернуться в футбол

Бывший форвард «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро получил от своего кардиолога разрешение вернуться в футбол.

35-летний аргентинец позвонил специалисту во время прямого эфира в интернете и спросил, сможет ли он выдержать на поле 10–20 минут. Кардиолог ответил, что у Агуэро не должно возникнуть проблем со здоровьем, если он восстановит физическую форму.

Напомним, Агуэро завершил игровую карьеру в декабре 2021 года, будучи игроком «Барселоны». Незадолго до этого у него случился приступ тахикардии во время матча Ла Лиги с «Алавесом».