Еще увидим в топ-клубе? Агуэро разрешили вернуться в футбол
Кардиолог аргентинца считает, что футболист сможет выдержать 10-20 минут на поле
Бывший форвард «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро получил от своего кардиолога разрешение вернуться в футбол.
35-летний аргентинец позвонил специалисту во время прямого эфира в интернете и спросил, сможет ли он выдержать на поле 10–20 минут. Кардиолог ответил, что у Агуэро не должно возникнуть проблем со здоровьем, если он восстановит физическую форму.
Напомним, Агуэро завершил игровую карьеру в декабре 2021 года, будучи игроком «Барселоны». Незадолго до этого у него случился приступ тахикардии во время матча Ла Лиги с «Алавесом».
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