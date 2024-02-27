VAR не любит Реал? Команда Лунина – лидер интересного рейтинга в Испании
Мадридская команда возглавляет реестр неблагосклонности
С момента введения в действие VAR в чемпионате Испании голы мадридского «Реала» отменялись чаще всего.
«Галактикос», цвета которых защищает украинец Андрей Лунин, при помощи новой технологии лишились 27 голов.
На втором месте в данном рейтинге Ла Лиги находится «Севилья» (16), третью строчку делят «Атлетико» и «Валенсия» (по 14).
Далее располагаются «Реал Сосьедад» (13) и «Сельта» (12). «Барселона» делит 7-10-е места с «Вальядолидом», «Эспаньолом» и «Вильярреалом» (по 11). У «Хетафе» отменено 10 голов.
Напомним, в таблице Ла Лиги сейчас «Реал» занимает 1-е место, имея 65 очков.
Ранее сообщалось, что «Реал» забыл в чемпионате Испании горечь неудач.
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