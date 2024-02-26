С Луниным возможно и не такое. Реал забыл в Ла Лиге горечь неудач

В воскресенье, 25 февраля, в матче 26-го тура испанской Ла Лиги «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 1:0.

«Галактикос» остаются победимыми в чемпионате Испании вот уже в 20 матчах. После поражения от «Атлетико» 24 сентября команда Карло Анчелотти, цвета которой защищает украинец Андрей Лунин, одержала в Ла Лиге 15 побед и 5 раз сыграла вничью.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Валенсией» (2 марта).

В таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 1-е место, имея 65 очков.