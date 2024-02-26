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Испания
26 февраля 2024, 12:33 | Обновлено 26 февраля 2024, 12:47
469
2

С Луниным возможно и не такое. Реал забыл в Ла Лиге горечь неудач

Мадридская команда остается непобедимой длительное время

26 февраля 2024, 12:33 | Обновлено 26 февраля 2024, 12:47
469
2
С Луниным возможно и не такое. Реал забыл в Ла Лиге горечь неудач
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 февраля, в матче 26-го тура испанской Ла Лиги «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 1:0.

«Галактикос» остаются победимыми в чемпионате Испании вот уже в 20 матчах. После поражения от «Атлетико» 24 сентября команда Карло Анчелотти, цвета которой защищает украинец Андрей Лунин, одержала в Ла Лиге 15 побед и 5 раз сыграла вничью.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Валенсией» (2 марта).

В таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 1-е место, имея 65 очков.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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T-800
во всех турнирах лучшие: Леверкузен 87,88% ... Мадрид 81,08% ... Сити и ЛФК по 72,50%... ювелирная точность у дуэлянтов ...
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0
T-800
такому Реалу не стыдно было бы проиграть 10-15 очков в чемпионате (за 80% побед во всех турнирах сезона 2023-24), но это барса, всего лишь в нескольких осечках Мадрида от золота !!
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