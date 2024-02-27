Владимир БЕЗУБЯК: «В Руха-2 бывает недостаточно футболистов в обойме»

Тренер юношеской команды львовского «Руха» Владимир Безубьяк рассказал о подготовке «Руха-2» к возобновлению сезона.

«Рух-2» специально к играм на турнире не готовился – сейчас у команды общеподготовительный процесс с прицелом на вторую часть сезона. Ребята играют на фоне усталости, ведь работают под погрузкой на зимних сборах. В то же время каждый получает шанс проявить себя. Пока нам еще далеко до оптимальной формы.

Главная задача – определить основной состав, который будет играть во второй лиге, наладить взаимодействие и выполнить всю запланированную программу подготовки. Пока нельзя сказать, что те игроки, которые сейчас вовлечены в товарищеские матчи, будут играть впоследствии в основном составе, но мы даем всем одинаковый шанс.

Да, сейчас у «Руха-2» бывает недостаточно футболистов в обойме, ведь есть травмированные игроки. Особенно это касается вратарской и защиты. В таких случаях приходится экспериментировать и ставить игроков на чуждые им позиции, чтобы проверить их универсализм и способности. Среди имеющихся у нас футболистов мы производим постоянную ротацию – они получают одинаковое количество игрового времени.

Поскольку это подготовительный период, то позитива пока мало. Есть замечания к игрокам, но это часть рабочего процесса. Сейчас команда на этапе набора необходимых кондиций. У нас еще почти месяц до первых официальных матчей, так что у нас все еще впереди», – сказал Безубьяк.