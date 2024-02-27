Андрей ЦУРИКОВ: «Мой забитый гол – случайность»

Защитник ковалевского «Колоса» Андрей Цуриков прокомментировал победу своей команды над «Вересом» (2:0) и забитый мяч в этой игре.

«Все рады возобновлению чемпионата, тем более, болельщики пришли. Так что все довольны.

Забитый гол? Чистая случайность и так каждый раз (смеется – ред.). Я видел, что Тотовицкий может мне отдать передачу под удар, потому воспользовался моментом и пробил», – сказал Цуриков.

После победы «Колос» находится на седьмом месте в турнирной таблице, имея еще игру в запасе.