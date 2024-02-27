Украина. Премьер лига27 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 27 февраля 2024, 04:09
171
0
Андрей ЦУРИКОВ: «Мой забитый гол – случайность»
Защитник «Колоса» подвел итоги стартового матча своей команды во второй части сезона
27 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 27 февраля 2024, 04:09
171
0
Защитник ковалевского «Колоса» Андрей Цуриков прокомментировал победу своей команды над «Вересом» (2:0) и забитый мяч в этой игре.
«Все рады возобновлению чемпионата, тем более, болельщики пришли. Так что все довольны.
Забитый гол? Чистая случайность и так каждый раз (смеется – ред.). Я видел, что Тотовицкий может мне отдать передачу под удар, потому воспользовался моментом и пробил», – сказал Цуриков.
После победы «Колос» находится на седьмом месте в турнирной таблице, имея еще игру в запасе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 февраля 2024, 06:32 0
Артему составил компанию экс-защитник киевлян Евгений Хачериди
Футбол | 26 февраля 2024, 23:59 28
Команда Мичела уверенно провела второй тайм
Футбол | 26.02.2024, 15:36
Футбол | 26.02.2024, 11:19
Футбол | 27.02.2024, 00:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.02.2024, 13:42 5
25.02.2024, 23:20 2
Теннис
25.02.2024, 15:49 10
26.02.2024, 11:35 6
25.02.2024, 10:18 4
26.02.2024, 01:11
25.02.2024, 17:35 1