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  4. Андрей ЦУРИКОВ: «Мой забитый гол – случайность»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 27 февраля 2024, 04:09
171
0

Андрей ЦУРИКОВ: «Мой забитый гол – случайность»

Защитник «Колоса» подвел итоги стартового матча своей команды во второй части сезона

27 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 27 февраля 2024, 04:09
171
0
Андрей ЦУРИКОВ: «Мой забитый гол – случайность»
ФК Колос. Андрей Цуриков

Защитник ковалевского «Колоса» Андрей Цуриков прокомментировал победу своей команды над «Вересом» (2:0) и забитый мяч в этой игре.

«Все рады возобновлению чемпионата, тем более, болельщики пришли. Так что все довольны.

Забитый гол? Чистая случайность и так каждый раз (смеется – ред.). Я видел, что Тотовицкий может мне отдать передачу под удар, потому воспользовался моментом и пробил», – сказал Цуриков.

После победы «Колос» находится на седьмом месте в турнирной таблице, имея еще игру в запасе.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес - Колос Андрей Цуриков
Источник ФК Колос Ковалевка
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