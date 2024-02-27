Гитис ПАУЛАУСКАС: «Было ощущение, что смогу сегодня забить»

Форвард ковалевского «Колоса» Гитис Паулаускас прокомментировал матч против ровенского «Вереса» (2:0), в котором отличился забитым мячом.

«Я очень счастлив за команду, мы выиграли важный матч после тяжелых сборов. Много трудились в Ковалевке, потом работали в Турции. Каждый пытался выполнять свою работу, и я счастлив, что это дало результат. Мы выиграли сразу же в стартовом матче.

Перед игрой было положительное чувство, я готовился к игре с мыслью, что смогу сегодня забить, и это стало реальностью. Все в раздевалке поздравляли меня с голом и с удачным дебютом в украинской Премьер-лиге. Рад, что партнеры увидели мое имя на табло», – сказал Паулаускас.