Александр ПИХАЛЕНОК: «Минай мог победить»

Лидер «Днепра-1» Александр Пихаленок оценил матч против закарпатского «Миная» (1:1), в котором днепряне потеряли важные очки в чемпионской гонке.

– Не могу сказать, что сегодня был совсем не наш день. И у меня лично тоже были моменты, и это кроме пенальти, в том числе и в конце матча. Да, у нас много моментов было для взятия ворот, могли выигрывать этот матч, однако встреча складывалась так, что и соперник мог победить.

– Перед голом «Миная» в центре поля был эпизод, в котором, похоже, против тебя были нарушены правила. Что ты можешь сказать?

– Там был немного толчок в спину, но эпизод по усмотрению рефери. Как говорится, момент 50 на 50.

– «Минай» действительно оказался опасным на контратаках?

– Да, мы знали, что соперник будет играть по такой схеме (5-3-2), готовились к этому, но где-то поначалу еще и тревоги повлияли на игру. Но эти же тревоги не только для нас, но и для «Миная» тоже

– Во втором тайме много моментов было. Сейчас с неприятным осадком уходите со стадиона?

– Да, конечно, мы всегда стремимся победить, но сегодня все закончилось ничьей. Будем разбирать ошибки и готовиться дальше.