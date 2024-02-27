Роман ГОНЧАРЕНКО: «У Колоса задача – побеждать в каждой игре»

Центральный защитник «Колоса» Роман Гончаренко прокомментировал победный матч ковалевцев в Ровно против местного «Вереса» (2:0).

«Впечатления, конечно, положительные, потому что выиграли и начали второй круг (на самом деле вторую часть сезона – ред.) с победы. У нас задача – побеждать в каждой игре. Важно было выиграть именно сегодня у «Вереса».

Эмоции от игры в Ровно против бывшей команды? Ну, на этом стадионе я не играл. Конечно, приятнее играть с болельщиками. Болельщики добавляют азарту на поле и приятно играть», – сказал Гончаренко.