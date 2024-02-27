Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГОНЧАРЕНКО: «У Колоса задача – побеждать в каждой игре»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 27 февраля 2024, 02:31
36
0

Роман ГОНЧАРЕНКО: «У Колоса задача – побеждать в каждой игре»

Защитник высказался о победе своей команды после рестарта УПЛ

27 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 27 февраля 2024, 02:31
36
0
Роман ГОНЧАРЕНКО: «У Колоса задача – побеждать в каждой игре»
ФК Колос. Роман Гончаренко

Центральный защитник «Колоса» Роман Гончаренко прокомментировал победный матч ковалевцев в Ровно против местного «Вереса» (2:0).

«Впечатления, конечно, положительные, потому что выиграли и начали второй круг (на самом деле вторую часть сезона – ред.) с победы. У нас задача – побеждать в каждой игре. Важно было выиграть именно сегодня у «Вереса».

Эмоции от игры в Ровно против бывшей команды? Ну, на этом стадионе я не играл. Конечно, приятнее играть с болельщиками. Болельщики добавляют азарту на поле и приятно играть», – сказал Гончаренко.

По теме:
Александр ПИХАЛЕНОК: «Минай мог победить»
Вадим МИЛЬКО: «В Ровно на игре была очень теплая атмосфера»
Евгений БАНАДА: «Если бы Верес забил первым, результат был бы другим»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес - Колос Роман Гончаренко
Источник ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Теннис | 26 февраля 2024, 07:00 0
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Футбол | 27 февраля 2024, 00:49 0
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков

Мичел поделился эмоциями от победы

«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
Футбол | 26.02.2024, 05:55
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
Футбол | 26.02.2024, 07:01
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
ПУШИЧ: «Играли на очень плохом поле. Трудно на таком газоне играть быстро»
Футбол | 26.02.2024, 20:46
ПУШИЧ: «Играли на очень плохом поле. Трудно на таком газоне играть быстро»
ПУШИЧ: «Играли на очень плохом поле. Трудно на таком газоне играть быстро»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 6
Футбол
ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании
ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании
25.02.2024, 23:30 1
Футбол
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
25.02.2024, 19:12 2
Футбол
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
26.02.2024, 13:42 5
Футбол
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем