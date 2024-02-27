Украина. Премьер лига27 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 27 февраля 2024, 02:08
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Вадим МИЛЬКО: «В Ровно на игре была очень теплая атмосфера»
Полузащитник «Колоса» прокомментировал победу над «Вересом»
27 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 27 февраля 2024, 02:08
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Полузащитник коваловского «Колоса» Вадим Милько дал комментарий после победы своей команды над «Вересом» (2:0) в 18-м туре УПЛ.
«Очень важна победа. Но мы еще ничего не сделали, еще только первая игра, все впереди, надо приложить много усилий.
Очень приятно было играть в Ровно. Мы соскучились по болельщикам, была очень теплая атмосфера, все понравилось.
Ждем и наших болельщиков на нашей следующей игре дома с «Рухом». Мы будем стараться и делать все, чтобы победить», – сказал Милько.
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