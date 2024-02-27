Евгений БАНАДА: «Если бы Верес забил первым, результат был бы другим»
Полузащитник ровенской команды прокомментировал поражение от «Колоса»
Центральный полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Банада, дебютировавший за команду в официальных играх в матче против ковалевского «Колоса» (0:2), дал свою оценку проигранной игре.
«В целом, играли неплохо. Считаю, что первый тайм был очень хорош в нашем исполнении. Недоволен только счетом. Если бы мы забили первыми – результат был бы другим.
Думаю, болельщикам также понравилась игра команды в первом тайме. Положительные сдвиги есть. Дальше будет только лучше.
Очень понравилась атмосфера матча. В Ровно прекрасные болельщики. Возможно, самые лучшие в Украине. Очень благодарен им за поддержку, – сказал Банада.
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