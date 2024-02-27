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  4. Евгений БАНАДА: «Если бы Верес забил первым, результат был бы другим»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:54
33
0

Евгений БАНАДА: «Если бы Верес забил первым, результат был бы другим»

Полузащитник ровенской команды прокомментировал поражение от «Колоса»

27 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:54
33
0
Евгений БАНАДА: «Если бы Верес забил первым, результат был бы другим»
НК Верес. Евгений Банада

Центральный полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Банада, дебютировавший за команду в официальных играх в матче против ковалевского «Колоса» (0:2), дал свою оценку проигранной игре.

«В целом, играли неплохо. Считаю, что первый тайм был очень хорош в нашем исполнении. Недоволен только счетом. Если бы мы забили первыми – результат был бы другим.

Думаю, болельщикам также понравилась игра команды в первом тайме. Положительные сдвиги есть. Дальше будет только лучше.

Очень понравилась атмосфера матча. В Ровно прекрасные болельщики. Возможно, самые лучшие в Украине. Очень благодарен им за поддержку, – сказал Банада.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес - Колос Евгений Банада
Источник ФК Верес
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