Евгений БАНАДА: «Если бы Верес забил первым, результат был бы другим»

Центральный полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Банада, дебютировавший за команду в официальных играх в матче против ковалевского «Колоса» (0:2), дал свою оценку проигранной игре.

«В целом, играли неплохо. Считаю, что первый тайм был очень хорош в нашем исполнении. Недоволен только счетом. Если бы мы забили первыми – результат был бы другим.

Думаю, болельщикам также понравилась игра команды в первом тайме. Положительные сдвиги есть. Дальше будет только лучше.

Очень понравилась атмосфера матча. В Ровно прекрасные болельщики. Возможно, самые лучшие в Украине. Очень благодарен им за поддержку, – сказал Банада.