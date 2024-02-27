Украина – Болгария. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 февраля в 15:00 видеотрансляцию матча Лиги наций
27 февраля в 15:00 женская сборная Украины проведет ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА против команды Болгарии.
В первой игре плей-офф за право выступать в дивизионе В подопечные Владимира Пятенко обыграли болгарок в городке Кырджали – 4:0. Теперь украинская команда вернулась в Анталию для подготовки ко второму поединку
Номинально домашнюю игру сине-желтые проведут на стадионе Мардан в городе Анталья (Турция). Начало поединка – в 15:00 по Киеву. Вход на игру – свободный.
Украина – Болгария. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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