Чемпионат Португалии. Брага разгромила Боавишту

Состоялся матч 23 тура чемпионата Португалии. «Брага» ездила на выезд к «Боавиште» и одержала разгромную победу со счетом 4:0.

Эта виктория позволила «Браге» сократить расстояние от третьего места. Теперь разница между находящимся там «Порту» и четвертой «Брагой» составляет три очка.

Чемпионат Португалии. 23 тур

Боавишта – Брага – 0:4

Голы: Банзая, 42, 62, Руис, 44, Саласар, 72

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