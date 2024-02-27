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Чемпионат Португалии
Боавишта
26.02.2024 22:15 – FT 0 : 4
Брага
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Португалия
27 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:26
15
0

Чемпионат Португалии. Брага разгромила Боавишту

Победа позволила команде сократить отставание от третьего места

27 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:26
15
0
Чемпионат Португалии. Брага разгромила Боавишту
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 23 тура чемпионата Португалии. «Брага» ездила на выезд к «Боавиште» и одержала разгромную победу со счетом 4:0.

Эта виктория позволила «Браге» сократить расстояние от третьего места. Теперь разница между находящимся там «Порту» и четвертой «Брагой» составляет три очка.

Чемпионат Португалии. 23 тур

Боавишта – Брага – 0:4

Голы: Банзая, 42, 62, Руис, 44, Саласар, 72

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Саласар (Брага).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Брага).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
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Брага Боавишта чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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