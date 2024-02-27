Португалия27 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:26
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Чемпионат Португалии. Брага разгромила Боавишту
Победа позволила команде сократить отставание от третьего места
27 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:26
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Состоялся матч 23 тура чемпионата Португалии. «Брага» ездила на выезд к «Боавиште» и одержала разгромную победу со счетом 4:0.
Эта виктория позволила «Браге» сократить расстояние от третьего места. Теперь разница между находящимся там «Порту» и четвертой «Брагой» составляет три очка.
Чемпионат Португалии. 23 тур
Боавишта – Брага – 0:4
Голы: Банзая, 42, 62, Руис, 44, Саласар, 72
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Саласар (Брага).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Брага).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
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