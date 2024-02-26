РОТАНЬ: «Тяжелый матч. В последние 15 мин перестали оказывать давление»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поединок 18-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:0):

«Тяжелый матч. Много воздушных тревог. Для наших новичков, легионеров – это неординарный поединок. Думаю, они запомнят его надолго. Но таковы реалии. Главное, что матч был сыгран.

Важно, что с такой командой, как «Шахтер», сыграли вничью. Это позитив для нас. Сыграть вничью с лучшей командой Украины.

В целом, я доволен ребятами. Недоволен последними 15 минутами, когда мы вышли после воздушной тревоги. Мы перестали оказывать давление на игроков Шахтера, давали спокойно работать в первой стадии развития атак. Начались проблемы в обороне. Обязательно поговорим с ребятами про этот момент.

В целом же, я доволен игрой ребят, доволен отношением. При определенных условиях мы могли и на лучший результат рассчитывать».

ВИДЕО. Пресс-конференция Руслана Ротаня после матча против Шахтера