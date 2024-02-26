Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОТАНЬ: «Тяжелый матч. В последние 15 мин перестали оказывать давление»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 23:03 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:01
331
0

РОТАНЬ: «Тяжелый матч. В последние 15 мин перестали оказывать давление»

Главный тренер «Александрии»​​​​​​​ прокомментировал матч против «Шахтера»

26 февраля 2024, 23:03 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:01
331
0
РОТАНЬ: «Тяжелый матч. В последние 15 мин перестали оказывать давление»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поединок 18-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:0):

«Тяжелый матч. Много воздушных тревог. Для наших новичков, легионеров – это неординарный поединок. Думаю, они запомнят его надолго. Но таковы реалии. Главное, что матч был сыгран.

Важно, что с такой командой, как «Шахтер», сыграли вничью. Это позитив для нас. Сыграть вничью с лучшей командой Украины.

В целом, я доволен ребятами. Недоволен последними 15 минутами, когда мы вышли после воздушной тревоги. Мы перестали оказывать давление на игроков Шахтера, давали спокойно работать в первой стадии развития атак. Начались проблемы в обороне. Обязательно поговорим с ребятами про этот момент.

В целом же, я доволен игрой ребят, доволен отношением. При определенных условиях мы могли и на лучший результат рассчитывать».

ВИДЕО. Пресс-конференция Руслана Ротаня после матча против Шахтера

По теме:
ЛЕДНЕВ: «Когда видел игру вживую, было огромное желание тоже выйти на поле»
Клубы ПФЛ определятся с болельщиками до первого марта
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк пресс-конференция Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Руслан Ротань
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
Футбол | 26 февраля 2024, 15:36 2
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ

Лига смягчила наказание мерсисайдского клуба за нарушение ФФП

Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Теннис | 26 февраля 2024, 07:00 0
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Футбол | 26.02.2024, 11:35
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
В Киев прилетает больше ракет. Кривбасс объяснил допуск фанов на трибуны
Футбол | 26.02.2024, 17:13
В Киев прилетает больше ракет. Кривбасс объяснил допуск фанов на трибуны
В Киев прилетает больше ракет. Кривбасс объяснил допуск фанов на трибуны
ВИДЕО. Милота дня. Как Лунин провел следующий день после игры с Севильей
Футбол | 26.02.2024, 22:50
ВИДЕО. Милота дня. Как Лунин провел следующий день после игры с Севильей
ВИДЕО. Милота дня. Как Лунин провел следующий день после игры с Севильей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
26.02.2024, 07:01 1
Футбол
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
25.02.2024, 15:49 10
Футбол
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
25.02.2024, 22:45
Бокс
ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании
ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании
25.02.2024, 23:30 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
26.02.2024, 00:28
Футбол
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
26.02.2024, 00:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем