Экс-капитан Динамо назвал разницу между Ярмоленко и Коноплянкой

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк назвал разницу между игроком «бело-синих» Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой, который сейчас находится без клуба.

«Коноплянка – это талант от природы, но он «лентяй», у него от природы сила, скорость, телосложение, ноги как у Шрека. А Ярмоленко работал очень много над этим, я знаю каким он был и стал», – рассказал Морозюк.

Ранее сообщалось, что один из лидеров «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с мячом в общей группе команды.