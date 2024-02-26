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  4. Экс-капитан Динамо назвал разницу между Ярмоленко и Коноплянкой
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 22:29 |
576
0

Экс-капитан Динамо назвал разницу между Ярмоленко и Коноплянкой

Николай Морозюк высказался об украинских футболистах

26 февраля 2024, 22:29 |
576
0
Экс-капитан Динамо назвал разницу между Ярмоленко и Коноплянкой
УАФ. Андрей Яромленко и Евгений Коноплянка

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк назвал разницу между игроком «бело-синих» Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой, который сейчас находится без клуба.

«Коноплянка – это талант от природы, но он «лентяй», у него от природы сила, скорость, телосложение, ноги как у Шрека. А Ярмоленко работал очень много над этим, я знаю каким он был и стал», – рассказал Морозюк.

Ранее сообщалось, что один из лидеров «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с мячом в общей группе команды.

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Евгений Коноплянка Андрей Ярмоленко Николай Морозюк Динамо Киев
Источник Брутальный футбол
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