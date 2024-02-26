Украина. Премьер лига26 февраля 2024, 22:29 |
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Экс-капитан Динамо назвал разницу между Ярмоленко и Коноплянкой
Николай Морозюк высказался об украинских футболистах
26 февраля 2024, 22:29 |
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Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк назвал разницу между игроком «бело-синих» Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой, который сейчас находится без клуба.
«Коноплянка – это талант от природы, но он «лентяй», у него от природы сила, скорость, телосложение, ноги как у Шрека. А Ярмоленко работал очень много над этим, я знаю каким он был и стал», – рассказал Морозюк.
Ранее сообщалось, что один из лидеров «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с мячом в общей группе команды.
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