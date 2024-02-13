ВИДЕО. Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе

Один из лидеров «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с мячем в общей группе команды.

Отметим, что 34-летний футболист длительное время пропустил из-за травмы, но теперь постепенно возвращается к тренировкам. В день контрольного матча основной команды полузащитник потренировался с игроками U-19.

13-го февраля состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и грузинское «Динамо» Тбилиси. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo», начало в 16:00.