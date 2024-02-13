Украина. Премьер лига13 февраля 2024, 14:44 |
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ВИДЕО. Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе
Звездный полузащитник «Динамо» потренировался с игроками U-19
13 февраля 2024, 14:44 |
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Один из лидеров «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с мячем в общей группе команды.
Отметим, что 34-летний футболист длительное время пропустил из-за травмы, но теперь постепенно возвращается к тренировкам. В день контрольного матча основной команды полузащитник потренировался с игроками U-19.
13-го февраля состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и грузинское «Динамо» Тбилиси. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo», начало в 16:00.
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Супер новость! Для сборной тоже за месяц до квалификации. Желаю ему набрать форму и никаких травм!!!
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