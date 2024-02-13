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  4. ВИДЕО. Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 14:44 |
487
1

ВИДЕО. Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе

Звездный полузащитник «Динамо» потренировался с игроками U-19

13 февраля 2024, 14:44 |
487
1
ВИДЕО. Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе
ФК Динамо Киев

Один из лидеров «Динамо» Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с мячем в общей группе команды.

Отметим, что 34-летний футболист длительное время пропустил из-за травмы, но теперь постепенно возвращается к тренировкам. В день контрольного матча основной команды полузащитник потренировался с игроками U-19.

13-го февраля состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и грузинское «Динамо» Тбилиси. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo», начало в 16:00.

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Андрей Ярмоленко видео Динамо Киев
Источник Sport.ua
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Супер новость! Для сборной тоже за месяц до квалификации. Желаю ему набрать форму и никаких травм!!! 
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