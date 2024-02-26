ЛЕДНЕВ: «Когда видел игру вживую, было огромное желание тоже выйти на поле»

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев всю зиму проходил реабилитацию после травмы. Он впервые за длительное время встретился с партнерами по команде, а с сегодняшнего дня начал тренировки по индивидуальной программе на базе.

– Богдан, вчера при встрече ты с оптимизмом ответил, что дела у тебя хорошо.

– Да, все хорошо. Был очень рад всех увидеть, ведь очень соскучился по всем. Хотелось поскорее встретиться с ребятами и побыть в атмосфере команды.

– Как идет восстановление? Что делать в ближайшее время?

– Слава Богу, самая острая стадия уже прошла, нога срослась. Буду приступать к беговой работе, к упражнениям с мячом. Надеюсь, в ближайшее время присоединиться к общей группе.

– Травмированные работают больше, чем здоровые футболисты. Почувствовал ли это на себе?

– Действительно, восстановление после травмы – это очень тяжелая работа. Этого никто не видит, но это ежедневная рутина, которую необходимо делать, чтобы вернуться к тренировкам с командой. Каждый день приходится дважды тренироваться по 2–3 часа, проходить процедуры.

– Вчера, наверное, ноги сами рвались с трибуны на поле?

– Конечно, когда видел игру вживую, было неистовое желание тоже выйти на футбольное поле.

– Реабилитацию в Киеве ты проходил вместе с Игорем Когутом. Как у него дела?

– У него тоже, слава Богу, все идет нормально, есть улучшения. Думаю, в ближайшее время он также вернется в Днепр и приступит к тренировкам.