Леднев приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Богдан Леднев из-за перелома малой берцовой кости пропустил зимние сборы «Днепра-1». В начале декабря игроку сделали операции и только сейчас он начал тренировки по индивидуальной программе.

«Слава Богу, самая острая стадия уже прошла, нога срослась. Буду приступать к беговой работе, к упражнениям с мячом. Надеюсь, в ближайшее время присоединиться к общей группе», – сказал Леднев.

Сейчас в лазарете «Днепра-1» находится Игорь Когут, который как и Леднев, также пропустил зимние сборы команды из-за травмы колена.