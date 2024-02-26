Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леднев приступил к тренировкам по индивидуальной программе
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 15:22 | Обновлено 26 февраля 2024, 15:24
299
0

Леднев приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Хавбек «Днепра-1» продолжает восстанавливаться после травмы

26 февраля 2024, 15:22 | Обновлено 26 февраля 2024, 15:24
299
0
Леднев приступил к тренировкам по индивидуальной программе
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Богдан Леднев из-за перелома малой берцовой кости пропустил зимние сборы «Днепра-1». В начале декабря игроку сделали операции и только сейчас он начал тренировки по индивидуальной программе.

«Слава Богу, самая острая стадия уже прошла, нога срослась. Буду приступать к беговой работе, к упражнениям с мячом. Надеюсь, в ближайшее время присоединиться к общей группе», – сказал Леднев.

Сейчас в лазарете «Днепра-1» находится Игорь Когут, который как и Леднев, также пропустил зимние сборы команды из-за травмы колена.

По теме:
Эдуард САРАПИЙ: «Постоянные тревоги повлияли на нас»
Коммерческий директор Днепра-1 рассказал об интересе Жироны к Пихаленку
Кравец назвал причины неудачи Днепра-1 в матче с Минаем
Богдан Леднев Днепр-1
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Футбол | 25 февраля 2024, 20:25 22
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку

25 февраля «Ливерпуль» минимально обыграл «Челси» со счетом 1:0 и взял Кубок лиги Англии

Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Футбол | 26 февраля 2024, 10:12 7
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»

Экс-форвард сборной Англии стабильно критикует украинского вингера «Челси»

Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Футбол | 25.02.2024, 19:12
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26.02.2024, 15:15
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Футбол | 26.02.2024, 00:50
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
24.02.2024, 19:39 5
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
25.02.2024, 21:01 11
Футбол
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
25.02.2024, 15:49 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем