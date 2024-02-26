Впечатляющая цифра. Аллегри установил тренерский рекорд Серии А
Тренер «Ювентуса» набрал 1000 очков в чемпионате Италии
Вчерашняя победа «Ювентуса» со счетом 3:2 над «Фрозиноне» в 26-м туре Серии А стала исторической для главного тренера «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри.
Благодаря этой победе он перевалил отметку в 1000 набранных очков в Серии А в качестве главного тренера. Он стал первым тренером в истории, которому покорился такой рубеж.
На данный момент Аллегри провел в Серии А 496 матчей, в которых одержал 301 победу, 99 раз сыграл вничью и потерпел 96 поражений.
В Серии А Аллегри работал с «Кальяри» (2008 – 2010 годы), «Миланом» (2010 – 2014) и «Ювентусом» (2014 – 2019, 2021– ).
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