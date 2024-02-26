Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода

Украинский голеадор «Жироны» Артем Довбик летом может сменить команду.

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что в подписании украинского форварда серьезно заинтересован мадридский «Атлетико», который следующим летом будет готов потратить на трансфер Довбика около тридцати миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» хочет удержать Довбика летом, предложив ему новый контракт на улучшенных финансовых условиях.