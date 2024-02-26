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  4. Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода
Испания
26 февраля 2024, 21:48 |
2349
1

Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода

Украинский нападающий может перейти в «Атлетико»

26 февраля 2024, 21:48 |
2349
1
Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский голеадор «Жироны» Артем Довбик летом может сменить команду.

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что в подписании украинского форварда серьезно заинтересован мадридский «Атлетико», который следующим летом будет готов потратить на трансфер Довбика около тридцати миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» хочет удержать Довбика летом, предложив ему новый контракт на улучшенных финансовых условиях.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги Игорь Цыганык
Источник FootballHub
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Комментарии 1
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Gargantua
кроме Днепра еще и Митъюлланд на шару заработает, который в Довбике вообще футболиста не увидел
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