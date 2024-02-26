ПСЖ нашел замену Мбаппе. Парижане нацелились на звезду Серии А

Нападающий сборной Франции и клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе почти согласовал свой переход в лагерь мадридского «Реала», который вступит в юридическую силу 1 июля этого года.

Французский клуб уже занялся поисками замены Килиану. По информации Football Italia, «ПСЖ» нацелился на лучшего игрока прошлого сезона Серии А – Хвичу Кварацхелию, который выступает за «Наполи».



Сообщается, что «ПСЖ» придется следующим летом бороться с другими топ-клубами, которые тоже хотят подписать талантливого грузина.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на лучшего игрока Серии А.