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  4. ПСЖ нашел замену Мбаппе. Парижане нацелились на звезду Серии А
Франция
26 февраля 2024, 21:38 | Обновлено 26 февраля 2024, 22:23
1180
0

ПСЖ нашел замену Мбаппе. Парижане нацелились на звезду Серии А

Хвича Кварацхелия может перебраться в Лигу 1

26 февраля 2024, 21:38 | Обновлено 26 февраля 2024, 22:23
1180
0
ПСЖ нашел замену Мбаппе. Парижане нацелились на звезду Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Нападающий сборной Франции и клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе почти согласовал свой переход в лагерь мадридского «Реала», который вступит в юридическую силу 1 июля этого года.

Французский клуб уже занялся поисками замены Килиану. По информации Football Italia, «ПСЖ» нацелился на лучшего игрока прошлого сезона Серии А – Хвичу Кварацхелию, который выступает за «Наполи».

Сообщается, что «ПСЖ» придется следующим летом бороться с другими топ-клубами, которые тоже хотят подписать талантливого грузина.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на лучшего игрока Серии А.

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Хвича Кварацхелия Килиан Мбаппе Наполи ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Серии A трансферы
Источник Football-Italia
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