ПСЖ нашел замену Мбаппе. Парижане нацелились на звезду Серии А
Хвича Кварацхелия может перебраться в Лигу 1
Нападающий сборной Франции и клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе почти согласовал свой переход в лагерь мадридского «Реала», который вступит в юридическую силу 1 июля этого года.
Французский клуб уже занялся поисками замены Килиану. По информации Football Italia, «ПСЖ» нацелился на лучшего игрока прошлого сезона Серии А – Хвичу Кварацхелию, который выступает за «Наполи».
Сообщается, что «ПСЖ» придется следующим летом бороться с другими топ-клубами, которые тоже хотят подписать талантливого грузина.
Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на лучшего игрока Серии А.
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