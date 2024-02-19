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Испания
19 февраля 2024, 21:32 |
917
0

Барселона нацелилась на лучшего игрока Серии А

Хвича Кварацхелия может покинуть «Наполи»

19 февраля 2024, 21:32 |
917
0
Барселона нацелилась на лучшего игрока Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Барселона» проявляет интерес к звездному вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, сумма трансфера может составить 90 – 100 миллионов евро. Однако из-за тяжелого финансового положения «Барселоны» каталонцам для начала нужно будет продать нескольких игроков, чтобы найти деньги на Кварацхелию.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 6 голов и 5 ассистов в 31 матче за «Наполи» во всех турнирах. В прошлом сезоне 23-летний грузин был признан MVP сезона в Серии А.

В январе сообщалось о том, что «Наполи» готовит для Кварацхелии новый контракт.

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Источник: Наполи назначил наставника за двое суток до матча ЛЧ с Барселоной
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Барселона Хвича Кварацхелия Наполи трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Twitter
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