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Италия
01 января 2024, 11:40 |
350
0

Наполи готовит новый контракт для Кварацхелии

Вингер получит повышение зарплаты

01 января 2024, 11:40 |
350
0
Наполи готовит новый контракт для Кварацхелии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Руководство «Наполи» готовит новый контракт для лидера команды, 22-летнего грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По их информации, Кварацхелия получит существенное повышение зарплаты по сравнению с 1,5 миллионами евро, которые он зарабатывает сейчас. Ранее «Наполи» уже продлил контракт с Виктором Осимхеном, чья зарплата повысилась до 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 5 голов и 5 ассистов в 24 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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