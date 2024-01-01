Италия01 января 2024, 11:40 |
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Наполи готовит новый контракт для Кварацхелии
Вингер получит повышение зарплаты
01 января 2024, 11:40 |
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Руководство «Наполи» готовит новый контракт для лидера команды, 22-летнего грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По их информации, Кварацхелия получит существенное повышение зарплаты по сравнению с 1,5 миллионами евро, которые он зарабатывает сейчас. Ранее «Наполи» уже продлил контракт с Виктором Осимхеном, чья зарплата повысилась до 10 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 5 голов и 5 ассистов в 24 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
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