Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции и отыграл на ноль.

После матча наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти обратился к Лунину и похвалил его за отличную работу.

«Я хочу, чтобы ты знал, что мы победили благодаря тебе», – сказал итальянский наставник Андрею.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.