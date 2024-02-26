Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Украинский страж ворот провел девятый сухой матч в сезоне
25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции и отыграл на ноль.
После матча наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти обратился к Лунину и похвалил его за отличную работу.
«Я хочу, чтобы ты знал, что мы победили благодаря тебе», – сказал итальянский наставник Андрею.
В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.
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