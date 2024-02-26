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  4. Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Испания
26 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 26 февраля 2024, 21:27
3303
4

Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера

Украинский страж ворот провел девятый сухой матч в сезоне

26 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 26 февраля 2024, 21:27
3303
4
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции и отыграл на ноль.

После матча наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти обратился к Лунину и похвалил его за отличную работу.

«Я хочу, чтобы ты знал, что мы победили благодаря тебе», – сказал итальянский наставник Андрею.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

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Карло Анчелотти Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья
Источник Realmadridexclusivo
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Комментарии 4
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dimando560
Яка інфа по Кепі? Що йому сказав Ачелоті, хто знає?
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+1
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coba777
Санту Барбару ж подивились)
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0
Saar
Блог спорт. ю ей " Лунін і його друзі" продовжується....
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0
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