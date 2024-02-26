Экс-партнер Шевченко по Милану возглавил сборную Швеции
Йон Даль Томассон получил новую должность
Шведский футбольный союз официально сообщил о назначении на пост главного тренера национальной сборной легендарного в прошлом датского форварда Йона Даль Томассона. 47-летний специалист приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта.
На посту главного тренера сборной Швеции Томассон заменил Янне Андерссона, чье 7-летнее правление завершилось в прошлом году после того, как он не вывел команду на Евро-2024. Томассон стал первым истории иностранцем на посту главного тренера сборной Швеции.
В феврале Томассон был уволен с поста главного тренера «Блэкберна». Эту должность он занимал с июня 2022 года.
Välkommen till Blågult! - Jon Dahl Tomasson! 🇸🇪🙌— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 26, 2024
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