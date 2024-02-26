Экс-партнер Шевченко по Милану возглавил сборную Швеции

Шведский футбольный союз официально сообщил о назначении на пост главного тренера национальной сборной легендарного в прошлом датского форварда Йона Даль Томассона. 47-летний специалист приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта.

На посту главного тренера сборной Швеции Томассон заменил Янне Андерссона, чье 7-летнее правление завершилось в прошлом году после того, как он не вывел команду на Евро-2024. Томассон стал первым истории иностранцем на посту главного тренера сборной Швеции.

В феврале Томассон был уволен с поста главного тренера «Блэкберна». Эту должность он занимал с июня 2022 года.