Англия14 июня 2022, 17:47 |
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Экс-партнер Шевченко по Милану возглавил Блэкберн
Йон Даль Томассон будет работать в Чемпионшипе
14 июня 2022, 17:47 |
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Английский «Блэкберн» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Йона Даля Томассона. Контракт рассчитан на три года – до лета 2025 года.
На посту главного тренера «Блэкберна» Томассон заменил Тони Моубрея, с которым команда заняла восьмое место в Чемпионшипе в нынешнем сезоне.
Для Томассона это четвертый клуб в тренерской карьере. Ранее 45-летний датчанин работал с «Эксцельсиором», «Родой» и «Мальме».
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