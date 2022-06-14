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  4. Экс-партнер Шевченко по Милану возглавил Блэкберн
Англия
14 июня 2022, 17:47 |
656
0

Экс-партнер Шевченко по Милану возглавил Блэкберн

Йон Даль Томассон будет работать в Чемпионшипе

14 июня 2022, 17:47 |
656
0
Экс-партнер Шевченко по Милану возглавил Блэкберн
Getty Images/Global Images Ukraine. Йон Даль Томассон

Английский «Блэкберн» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Йона Даля Томассона. Контракт рассчитан на три года – до лета 2025 года.

На посту главного тренера «Блэкберна» Томассон заменил Тони Моубрея, с которым команда заняла восьмое место в Чемпионшипе в нынешнем сезоне.

Для Томассона это четвертый клуб в тренерской карьере. Ранее 45-летний датчанин работал с «Эксцельсиором», «Родой» и «Мальме».

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Блэкберн Йон Даль Томассон
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