Экс-партнер Шевченко по Милану возглавил Блэкберн

Английский «Блэкберн» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Йона Даля Томассона. Контракт рассчитан на три года – до лета 2025 года.

На посту главного тренера «Блэкберна» Томассон заменил Тони Моубрея, с которым команда заняла восьмое место в Чемпионшипе в нынешнем сезоне.

Для Томассона это четвертый клуб в тренерской карьере. Ранее 45-летний датчанин работал с «Эксцельсиором», «Родой» и «Мальме».