БУРЕНКО: Очень хочется поработать в команде, которую возглавляет Маркевич

Львовские «Карпаты» в зимнее межсезонье плодотворно работают на трансферном рынке, находя молодые украинские таланты даже за пределами Украины. Одним из таких футболистов львовян в новом 2024 году стал 17-летний нападающий Матвей Буренко (рост 191 см), присоединившийся к «Карпатам» после сезона, проведенного в чемпионате Эстонии. За ФК «Транс» из Нарвы Буренко дебютировал в еврокубках и стал самым молодым украинским легионером в истории, сыгравшим на европейской арене в 17 лет и один месяц.

В эксклюзивном интервью Sport.ua юный футболист рассказал о приглашении в «Карпаты», вспомнил, как попал в аварию, убегая от войны и об опыте, добытом в чемпионате Эстонии.

– Матвей, у тебя новый этап карьеры, в «Карпатах». Как ты очутился во Львове?

– Когда я был в Эстонии, выступая за ФК «Транс» из Нарвы, на меня вышел скаут «Карпат» Анатолий Пташник. Мне предложили приехать на просмотр. Все сложилось, и сейчас подписал со львовянами контракт.

– Какая у тебя родная позиция на футбольном поле?

– Сейчас играю на позиции центрального нападающего. Но раньше, в начале карьеры, играл на позиции опорного полузащитника и крайнего защитника. Это уже в Эстонии переквалифицировался в нападающие. Один из лучших футболистов этой страны, Максим Грузнов, который был тренером U-19 в Нарве, сказал мне, что видит во мне нападающего. С тех пор я играю в атаке и об этом не жалею.

– Как начиналась твоя футбольная карьера?

– С начала занимался спортивной гимнастикой, но потом футбол победил. Ушел в Киеве в футбольную школу «Динамо», там провел пять лет. Была травма, немного выпал из тонуса. И после восстановления, чтобы набирать форму, выступал за команду ДЮСШ-15 в Киеве, а затем один из скаутов «Колоса» пригласил меня продолжать получать футбольное образование в Ковалевке.

– Как ты попал в Эстонию?

– Началась война. «Колос» никого не держал, потому что понимал, что дети должны быть в безопасности. У моего отца по работе были знакомые в Эстонии. Потому поехали в Нарву, куда нас пригласили. Так потом я оказался в местном футбольном клубе.

– Долго ехали в Эстонию, когда под Киевом начались боевые действия?

– Да, было непросто. Мы даже попали в аварию. По дороге от грузовика оторвалась гаубица и врезалась в две машины, в одной из которых мы были. После этого все-таки добрались в Словакию на микроавтобусе, а оттуда нас уже забрали в Эстонию.

– Как обстояли дела в Эстонии?

– Конечно, в начале было тяжело. Новая страна, новое место, новые тренеры, новая позиция. Долго не забивал голы в новом амплуа и переживал на этот счет. Но потом, как говорится, пошло. Во второй части сезона забил 13 голов, играя за U-21 и за команду U-19.

– В твоем активе есть также выступления за первую команду Нарвы.

– Да, уже после того как команду покинул Алексей Еременко (отец Романа, игравший за «Динамо») новый тренер, под руководством которого играл в дубле, подтягивал меня в первую команду. Так и произошел дебют в главной команде.

– На твоем счету есть гол в ворота чемпиона Эстонии двух последних сезонов. Запомнил ли этот матч?

– Конечно. Но перед этим еще был дебют в еврокубках, в матче против армянского «Пюника». Потому тоже его запомнил. Так вот, после игры с армянами, которую провел неплохо, тренер доверил место в основе на игру с «Флорой». У нас в команде тогда чуть-чуть ощущалась определенная турбулентность, поэтому игра с «Флорой» была принципиальная. Мы очень хотели выиграть. И добились своего – 4:1. Это была сенсация. До этого с 2014 года "«Транс» не выигрывал у «Флоры».

– В Нарве играли украинцы – Дедечко, Приемов. Они помогали адаптироваться к большому футболу?

– Да, подсказывали немало. Но все же я еще молод, поэтому опыта работы с ними было не очень много.

– Сейчас у тебя будет новый этап карьеры. Какие задачи ставишь перед собой?

– Хочу проявить себя так, чтобы получить место в основном составе «Карпат». Когда узнал, что во Львове во мне заинтересованы, был рад и сразу приехал. Я еще с детства помню, как играл «Металлист» и «Днепр» с Мироном Маркевичем. Мне нравился этот футбол команды. Помню, как смотрел финал Лиги Европы между «Днепром» и «Севильей». Поэтому сейчас хочу учиться у такого уважаемого и великого тренера.