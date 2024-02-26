Владимир БРАЖКО: «Мы улучшили реализацию во втором тайме»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от матча 18-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (победа 4:2):

— Мы прекрасно поработали в Турции, во время проведения учебно-тренировочных сборов. Знаю, что небольшие проблемы в обороне мы имеем, но мы знаем, как эти недостатки устранить.

— В декабре «Динамо» играло с «Металлистом 1925» на стадионе имени Валерия Лобановского. Соперник изменился с тех пор?

— Да. У них новый главный тренер, много новичков, они играют по другой схеме.

— У вас в старте вышел один новичок — Тарас Михавко. Как он показал себя на сборах?

— Думаю, что Тарас имеет неплохое футбольное будущее. Все в команде его поддерживают. Однако все в футболе будет зависеть только от него самого, как он будет работать в каждой игре, на каждой тренировке.

— Уже на 5-й минуте ваш бывший одноклубник Денис Гармаш открыл счет в этой встрече. Какие мысли были у тебя на тот момент?

— Хотелось как можно быстрее отыграться и одержать победу.

— Как показал ход поединка, харьковчане, забив гол, начали играть от обороны. Так что, гол Гармаша в определенной степени помог динамовцам?

— Предполагали, что будем действовать первым номером. Конечно, пропустить быстрый гол в наши планы не входило. В первом тайме нам не получалось реализовывать голевые моменты. Этот компонент мы улучшили в тайме втором.

— «Динамо» играло лучше, чем осенью?

— Не могу сказать. Есть моменты, которые нужно улучшать в нашей игре. Посмотрим, как мы сыграем в следующих матчах. Тогда можно будет что-то конкретно говорить.