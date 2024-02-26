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  4. Владимир БРАЖКО: «Мы улучшили реализацию во втором тайме»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 19:54 |
358
0

Владимир БРАЖКО: «Мы улучшили реализацию во втором тайме»

Хавбек «Динамо» – о победе над «Металлистом 1925»

26 февраля 2024, 19:54 |
358
0
Владимир БРАЖКО: «Мы улучшили реализацию во втором тайме»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от матча 18-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (победа 4:2):

— Мы прекрасно поработали в Турции, во время проведения учебно-тренировочных сборов. Знаю, что небольшие проблемы в обороне мы имеем, но мы знаем, как эти недостатки устранить.

— В декабре «Динамо» играло с «Металлистом 1925» на стадионе имени Валерия Лобановского. Соперник изменился с тех пор?
— Да. У них новый главный тренер, много новичков, они играют по другой схеме.

— У вас в старте вышел один новичок — Тарас Михавко. Как он показал себя на сборах?
— Думаю, что Тарас имеет неплохое футбольное будущее. Все в команде его поддерживают. Однако все в футболе будет зависеть только от него самого, как он будет работать в каждой игре, на каждой тренировке.

— Уже на 5-й минуте ваш бывший одноклубник Денис Гармаш открыл счет в этой встрече. Какие мысли были у тебя на тот момент?
— Хотелось как можно быстрее отыграться и одержать победу.

— Как показал ход поединка, харьковчане, забив гол, начали играть от обороны. Так что, гол Гармаша в определенной степени помог динамовцам?
— Предполагали, что будем действовать первым номером. Конечно, пропустить быстрый гол в наши планы не входило. В первом тайме нам не получалось реализовывать голевые моменты. Этот компонент мы улучшили в тайме втором.

— «Динамо» играло лучше, чем осенью?
— Не могу сказать. Есть моменты, которые нужно улучшать в нашей игре. Посмотрим, как мы сыграем в следующих матчах. Тогда можно будет что-то конкретно говорить.

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Владимир Бражко Динамо Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамо Киев от Шурика
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